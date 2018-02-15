На Российском инвестиционном форуме в Сочи председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вторая волна амнистии зарубежных капиталов в 2018-2019 годах станет намного результативнее первой.

Количество лиц, которые пройдут процедуру добровольной декларации имущества, зарубежных банковских счетов и других активов во второй волне амнистии капиталов, будет гораздо больше, чем на первом этапе, считает Аксаков. По его словам, этому способствует текущая неблагоприятная ситуация на зарубежных рынках, обусловленная в первую очередь «кремлевским докладом».

Как напоминает «Российская газета» , второй этап амнистии капиталов начнется с марта 2018 года и продлится ровно год. Предприниматели смогут в ее рамках добровольно задекларировать имущество и активы, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей и неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.