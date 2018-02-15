Рубль уже реализовал всю нефтяную поддержку и стабилизируется в ранее опробованном диапазоне. Доллар США сегодня может закрепиться в пределах 56,55-57,25 руб., а курс евро - в границах 70,55-71,45 руб., комментирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 16 февраля, составляют 56,59 руб. за американскую валюту и 70,67 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, 99 и 56 копеек соответственно.

«По значениям пары доллар/рубль мы обновляем прогноз до 56-58 руб. за «американца», а по значениям пары евро/рубль – сохраняем предыдущий прогноз в 70-71 руб. за евро», - прогнозирует Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари.