По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекс, сегодня сформировалась картина, благоприятная для дальнейшего укрепления нашей валюты: доллар продолжает оставаться под давлением продавцов, нефть развивает бычий импульс, а интерес к риску оживился. Все это позволяет говорить о потенциале движения пары доллар/рубль в направлении уровня 56,70 руб. и ниже.

Подтянувшись вверх, черное золото немного укрепило позиции рубля, анализирует Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка. Официальный курс на 15 февраля составляет 57,59 рубля за доллар. Так же на руку российской валюте сыграл и слегка просевший доллар. Предпосылок к более сильному росту пока не наблюдается. Для повторения январского укрепления необходима высокая цена нефти, которая пока не может закрепить свои позиции.

«На валютной секции Московской биржи мы ожидаем продолжения укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Благодаря росту цен на нефть и приближению налогового периода, спрос на рублевую ликвидность будет повышенным, что приведет к отступлению пары USD/RUB в район 56,6 рубля. При этом во второй половине дня нельзя исключать некоторой коррекции на рынке энергоносителей, что к концу сессии позволит доллару отыграть часть потерь», - прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Вероятный дневной диапазон торгов в четверг для пары доллар/рубль составит 56-57 руб. за «американца», а пара евро/рубль проведет день в границах отметок 70-71 руб. за евро, отмечает Роман Ткачук, старший аналитик Альпари.