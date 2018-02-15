Председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин предложил учить основам предпринимательства еще со школы. По его мнению, это один из главных аспектов будущего успешного развития экономики России.

«У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими процессами, не так много. В СССР предпринимательство не развивалось, да и сегодня мы этому мало учим. К тому же сейчас все еще много рисков, большая ответственность… Эти завалы надо разгребать, - заявил Кудрин на пленарной сессии «Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства», которая прошла в рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14 лет уже можно работать в бизнесе. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить надо и в университетах».

По мнению Кудрина, чтобы провести полную цифровизацию российской экономики, надо удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его мнению, за креативным сектором. Если молодые предприниматели пойдут туда, они не ошибутся, пишет «Российская газета» .