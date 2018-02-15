«АК БАРС» Банк примет участие в форуме по развитию молодежного предпринимательства, менторства и синхронизации предпринимательской экосистемы ПФО, который проходит с 14 по 16 февраля 2018 года в Казани. Событие организовано молодежным бизнес-инкубатором Казанского государственного энергетического университета при поддержке всероссийского сообщества «Преактум».

Участникам подготовили трехдневную деловую программу: лекции, интерактивные сессии, мастер-классы, круглые столы, демо-день инновационных стартап-проектов, IT-conference о применении ИТ-решений в реальном секторе экономики. О кредитных продуктах банка для начинающих предпринимателей сегодня расскажет Ильнур Мутыков, управляющий директор по работе с партнерами Дирекции продаж малого бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК. Он озвучит условия программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с АО «Корпорацией МСП», условия предоставления гарантий для субъектов малого бизнеса, реализующих стартап-проекты в приоритетных отраслях экономики и кредитования участников государственного заказа.

Основные темы форума - мышление, действие и цифровизация. Приглашенные эксперты презентуют участникам реальные кейсы о создании и развитии бизнеса в условиях новой экономики, о стратегии менторства, секретах инвестирования и бизнес-трендах 2018 года.

В форуме принимают участие более 400 человек, среди которых начинающие бизнесмены, представители крупного бизнеса ПФО и студенты различных учебных заведений.