Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский назвал основные современные угрозы в кредитно-финансовой сфере. Среди прочего он указал на дефицит квалифицированных специалистов в сфере информационной безопасности (ИБ) и рост количества кибератак.

«Важно посмотреть на угрозы, которые есть. Это угрозы кибератак в целом и количество потерь у компаний и в экономике. Цифра по миру — порядка 1 триллиона долларов в год. Компании более требовательны к специалистам и заинтересованы в тех, кто прошел специальное обучение и уже получил практический опыт», — рассказал он в ходе выступления.

По его словам, наблюдаются острый дефицит квалифицированных специалистов в сфере ИБ, а также быстрая смена требований к специалистам, обеспечивающим ИБ.

«Вроде бы прошел университет: бакалавриат четыре года, магистратуру, а все уже поменялось настолько, что все, чему ты учился все эти годы, уже не очень актуально», — отметил Вестеровский.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо вводить дополнительное профессиональное обучение специалистов.