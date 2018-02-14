Независимое рейтинговое агентство Weiss Ratings предупредило инвесторов и трейдеров о систематическом риске для криптовалютной экосистемы, который несут в себе токенизированные доллары Tether (USDT).

Как пояснил аналитик Weiss Ratings Хуан Виллаверде, самая большая проблема: аудит никогда не проводился, а сотрудники Tether всегда уклоняются от соответствующих вопросов. Они постоянно заявляют, что их токены на 100% подкреплены долларами, однако ни разу не предоставили каких-либо доказательств.

В социальных сетях уже сложилось мнение, что Tether работает как своего рода резервная система. Другими словами, большинство уверено, что у создателей криптовалюты нет достаточного количества долларов для поддержки всего количества эмитированных токенов USDT, сообщает ForkLog .

«Если изучить отзывы в интернете, то большинство пользователей сходится во мнении, что на самом деле Tether запустила дробную резервную систему. Другими словами, у компании НЕТ всех этих долларов, чтобы подкрепить токены в полном объеме. И я с этим скорее соглашусь. Все это слишком подозрительно», — добавил Виллаверде.

Многие нефинансовые биржи (например, Binance или Okex) используют криптовалюту USDT в качестве прокси-долларов. Из-за этого Tether — третья в списке наиболее торгуемых криптовалют, а ее суточный объем торгов регулярно превышает рыночную капитализацию. Однако использующие USDT биржи зависят от нее как источника ликвидности, что ставит инвесторов под угрозу в случае принятия регуляторами каких-либо мер в отношении Tether.

Если токены в итоге окажутся мошенническими или же правительство какой-либо крупной страны признает использование USDT на биржах незаконным обходом регулирования, то «вся эта ликвидность просто испарится».

По словам Виллаверде, при таком развитии ситуации многие биржи могут просто «выйти из строя». Кроме того, инвесторы начнут массово продавать цифровые активы, вследствие чего упадет цена подавляющего большинства криптовалют. Тем не менее подобный кризис «выведет на чистую воду все махинации, которые раньше оставались незамеченными».