ВУЗ-Банк предложил своим клиентам новую программу кредитования малого и среднего бизнеса .

Программой « Рефинанс » предусмотрено предоставление денежных средств в размере до 30 млн рублей для погашения кредитов, взятых в других банках.

Кредит предоставляется на счет заемщика, открытый в ВУЗ-Банке, на срок до пяти лет под ставку 13,2—16,2% годовых.

За резервирование денежных средств банком взимается дополнительная комиссия.

«Данная программа предназначена для клиентов других банков, решивших изменить условия текущего кредитного договора. В связи с постоянным снижением ключевой ставки Банком России программы рефинансирования уже полученных кредитов являются довольно востребованными на рынке», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.