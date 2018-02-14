Сбербанк России в прошлом году выплатил членам правления 5,1 млрд рублей, говорится в материалах банка.



Фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) составило 1,183 млрд рублей.

Переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения, полученные за результаты работы в 2017 году, транши долгосрочного вознаграждения прошлых лет) – 3,917 млрд рублей.

Вознаграждение за исполнение функций членов наблюдательного совета составило 7,1 млн рублей.

За 2017 год размер отложенного долгосрочного вознаграждения членам правления составил 1,6 млрд рублей.