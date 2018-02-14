Правительство Южной Кореи рассматривает возможность введения системы лицензирования для криптовалютных бирж.

По словам сотрудника правительства страны, принимающего участие в работе целевой группы по виртуальным валютам, рассматриваются правила, принятые в 2015 году в штате Нью-Йорк и получившие название BitLicense, которые дают избирательный допуск.

Выдаваемое Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) разрешение BitLicense предполагает довольно высокий барьер входа на рынок и значительные издержки. Это привело к тому, что в штате работает ограниченное число бирж, а некоторые вынуждены были его покинуть. Но правительство Кореи надеется, что после ввода подобного лицензирования оно сможет внедрить криптовалюты в институциональную систему, а также упорядочить рынок.

Также в рабочей группе рассматривается и альтернативное решение — введение дополнительных налогов вместо принятия дополнительных правил, сообщает Anycoin .

В любом случае, как уточнил правительственный чиновник, окончательное решение по криптовалютным биржам будет принято скорее всего после местных выборов в стране, которые состоятся в июне.