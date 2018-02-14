Forbes опубликовало ежегодный рейтинг наиболее перспективных финтех-проектов, в который входят 50 компаний, работающих в области финансовых технологий. В этом году количество компаний, связанных с блокчейном и криптовалютами, в списке Forbes повысилось до 11.

В рейтинге упоминаются блокчейн-разработчик и производитель майнингового оборудования Bitfury Group, криптокошелек Blockchain.info, архитектор блокчейн-инфраструктур для финансового сектора Chain, блокчейн-разработчик Chainalysis, криптобиржа Coinbase, криптовалютная платформа Ripple, обменная площадка Robinhood, криптобиржа ShapeShift, блокчейн-платформа для смарт-контрактов Symbiont, платежный оператор Veem, криптокошелек Xapo, сообщает Coinfox .

Chainalysis, новичок в списке, получивший $1,6 миллиона капитальных инвестиций, уже работает с Налоговой службой США, ФБР и Европолом.

Зарегистрированная в Амстердаме Bitfury, основанная русскоязычным разработчиком Валерием Вавиловым, также вошла в рейтинг Forbes. Она создает «широкий список программного обеспечения» с использованием технологии блокчейн для правительственных организаций. Новый инструмент Crystal, призван отслеживать и идентифицировать участников криптовалютных транзакций для предотвращения криминальной деятельности.

Разработки зарегистрированной в швейцарском Цуге криптобиржи ShapeShift, позволяют торговать криптовалютами без создания счета или криптокошелька благодаря «необычному типу алгоритма Proof-of-Concept».