Двое неизвестных попытались вскрыть банкомат Сбербанка с помощью лома и петарды, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«В дежурную часть с заявлением обратилась заместитель руководителя отделения Сбербанка, расположенного на улице Габричевского», — рассказал источник полиции. По его словам, около четырех утра двое неизвестных попытались вскрыть банкомат с помощью лома. «Они отжали ячейку для выдачи денег, поместили в нее петарду, которую взорвали», — отметил собеседник.

Банкомат был поврежден, но похитить из него злоумышленники ничего не смогли, сообщил источник. «В полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК России (кража), следователи изучают запись видеокамер», — добавил собеседник.