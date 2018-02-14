Центральный банк Малайзии считает, что нужно позволить обществу и рынку решать судьбу криптовалютных активов и до конца месяца намерен опубликовать концептуальный документ по криптовалютам для его общественного обсуждения.

По мнению главы Bank Negara Malaysia Мухаммад Ибрахим, промоутерам криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и Ripple, будет позволено быть более прозрачными, сообщает Anycoin .

«Методы и люди, стоящие за сценой, должны быть более прозрачными. Поступая таким образом, мы предоставим возможность широкой публике самостоятельно решить, хотят ли они инвестировать в криптовалюты», — сказал глава регулятора на 40-летнем юбилее выпускников Гарвардской школы бизнеса в стране.

Напомним, осенью прошлого года Мухаммад Ибрахим пообещал, что правила регулирования криптовалют в стране будут разработаны до конца 2017 года. Позднее он пояснил, что правила будут в основном направлены на пресечение использования виртуальных валют в противоправной деятельности, включая финансирование терроризма и отмывание незаконных доходов.