В России необходимо создать стратегию поддержки женского предпринимательства, предложила Оксана Пушкина на форуме «Наставник», который проходит 13-15 февраля на ВДНХ. Также, есть необходимость в медиаподдержке женского малого и среднего бизнеса.

По ее словам, этот сегмент бизнеса нуждается в поддержке Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), в частности, речь идет об образовательных программах для женщин-начинающих предпринимателей, а также в финансировании женских проектов как отдельного сегмента.

«Желательно с обозначением доли определяемых на поддержку и развитие средств», - цитирует Пушкину ТАСС .