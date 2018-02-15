«Газпромбанк Лизинг» планирует в 2018 году выйти на рынок авиализинга. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Максим Агаджанов.

«Планы остались, — ответил он на соответствующий вопрос. — Мы просто трезво подходим к рынку. Ситуация с «Трансаэро» и текущая история с «ВИМ-Авиа» действуют как холодный душ для тех компаний, которые работают на рынке, и для тех, кто только присматривается. У нас есть штучные заявки на российские и зарубежные самолеты, мы видим для себя перспективы в авиализинге, планируем выйти на этот рынок в 2018 году».

Также Агаджанов подтвердил планы компании в отношении автолизинга.

«На этот рынок планируем выйти в этом году. Для нас ориентиром будет малый и средний бизнес. Мы в идеале хотели бы выйти в тройку лидеров через два года», — сообщил он.

По словам главы «Газпромбанк Лизинга», лизинг такси компания на первый год не планирует, но внимательно изучает рынок, основных игроков, анализирует его развитие и потенциал.

Комментируя ситуацию с лизингом для физлиц в России, он признал, что «автолюбители еще не распробовали такой финансовый инструмент, как лизинг». «Однако отношение к автовладению постепенно меняется. Можно сказать, что автокредиты настроили нас на понимание того, что можно жить здесь и сейчас, не откладывая потребности на завтра. Теперь настало время для более современных и гибких финансовых инструментов. Я уверен, что лизинг в России во многом пойдет по пути Европы и будет активно расти», — отметил Агаджанов.

Также он выразил уверенность, что такие новейшие средства передвижения, как беспилотники и электромобили, в дальнейшем тоже будут востребованы в лизинге. «Безусловно. Ведь развиваются не только технологии, но и финансовые инструменты. Лизинг эволюционирует вместе с рынком, подстраивается под потребности клиентов», — пояснил глава лизинговой компании.

Относительно стартовавшей в России реформы рынка лизинга Агаджанов отметил, что «идеи, заложенные регулятором в основу реформы, верные и востребованные сегодня». «Пожалуй, единственное, что вызывает некоторое беспокойство, — это то, что разрабатываемый закон по регулированию лизингового рынка обсуждается достаточно узко. Рынок насчитывает около 400 активных компаний; много мелких компаний, которые про реформу отдаленно что-то слышали. В совещаниях в ЦБ и в Минфине, например, в основном принимают участие крупные компании из Московского региона», — указал он.

Предложения «Газпромбанк Лизинга» в рамках реформы «касаются защиты интересов добросовестных участников рынка и снижения требований, которые ЦБ планирует применять к лизинговым компаниям, чтобы смягчить переход к новому регулированию».

«Мы выступаем за разграничение требований к капиталу лизинговых компаний в зависимости от объемов бизнеса, за возможность совмещения лизинговыми компаниями основной деятельности с иной коммерческой деятельностью. Мы также за введение понятия «лизинговой группы» и «головной лизинговой компании», чтобы применять требования о минимальном размере капитала не к каждой из входящих в группу организаций, а к группе в целом, при этом обязанность сдачи консолидированной отчетности распространять только на головную компанию группы», — рассказал Агаджанов.

«Требования по капиталу будут серьезной нагрузкой для маленьких игроков, — считает он. — Им придется, по всей видимости, либо объединиться, либо переквалифицироваться в арендные компании. По моим оценкам, с рынка лизинга может уйти 20—30% небольших компаний. Насколько этот процесс будет болезненным для рынка — это еще вопрос».

Также глава «Газпромбанк Лизинга» раскрыл итоги деятельности компании в 2017 году: «Лизинговый портфель превысил 136,4 миллиарда рублей. Прирост объема нового бизнеса (стоимости имущества), в свою очередь, составил 65,2%, а его номинальный объем достиг отметки 39,6 миллиарда рублей».



«Что касается планов на 2018 год, мы планируем вырасти на 20—35%», — добавил Агаджанов. По его словам, в целом по рынку в 2018 году таких темпов роста, какие были отмечены в 2017 году (примерно 35% к показателям предыдущего года), скорее всего, уже не будет. «Рынок насытится, хотя рост все равно будет двузначный — в пределах 15—20%, но не больше», — прогнозирует эксперт.