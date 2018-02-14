В отдел полиции по Тверскому району Москвы во вторник, 13 февраля, обратился 46-летний житель Харькова, который рассказал, что в обменном пункте на Лесной улице у него похитили 35,5 млн рублей, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«Мужчина прибыл в Москву из Харькова со своим другом, чтобы обменять рубли на доллары по выгодному курсу», — рассказал источник в полиции. Приезжие по рекомендации знакомых обратились в обменный пункт, расположенный в доме 1/2 на Лесной, отметил источник.

Для проведения обмена крупной суммы они воспользовались услугами жителя столицы, который представился Дмитрием, рассказал источник. «Дмитрий пояснил, что в обменном пункте нет большого количества долларов и им необходимо проехать в банк на Мясницкую улицу», — сообщил собеседник. По его словам, рубли — по совету нового знакомого — оставили в обменнике на Лесной. «На Мясницкой мужчины расположились в кафе, где стали ждать прибытия в банк необходимой суммы денег, так объяснил ожидание Дмитрий», — отметили в полиции.

Затем он под предлогом зарядки телефона ушел из кафе, добавил собеседник. По словам источника, получить обратно деньги в обменном пункте приезжие не смогли, о причинах этого собеседник РБК в полиции не сообщил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил он.