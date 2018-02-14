Минюст представил к общественному обсуждению законопроект «О внесении изменений в статьи 164 и 177 УПК РФ», направленный на на повышение гарантий прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Законопроектом предлагается при производстве следственных действий в отношении субъектов предпринимательской деятельности не допускать применение мер, приводящих к приостановлению их законной деятельности, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации. Также планируется ввести ограничения для изъятия и выемки электронных носителей информации в процессе осмотра, сообщает «Современный предприниматель» .