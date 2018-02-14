Завтра, 15 февраля, группа криптовалютных трейдеров намерена подать иск против биржи Coincheck в связи с кражей $530 млн в виртуальной валюте, заявил юрист Хирому Мочизуки, представляющий истцов.

Десять трейдеров планируют обжаловать решение Coincheck о запрете на вывод фиатных средств, который криптобиржа сняла несколько дней назад, сообщает Anycoin .

Истцы намерены требовать, чтобы компания разрешила им перевести свои криптоактивы на кошельки за пределами биржи и рассматривают вопрос подачи второго иска в конце месяца с требованием о возмещении причиненного ущерба.

Пресс-служба Coincheck пока не прокомментировала эту ситуацию.