Агентство по страхованию вкладов с 15 февраля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Расчетно-Кредитного Банка (Москва), чья лицензия была отозвана 2 февраля текущего года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств РКБ, за выплатой компенсаций по вкладам на сумму около 352 млн рублей могут обратиться порядка 850 человек, в том числе около 180 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности (их требования составят около 33 млн).

В период до 15 февраля 2019 года прием заявлений и иных необходимых документов, а также сами страховые выплаты осуществляются через Россельхозбанк. Список доступных для получения выплат подразделений банка-агента есть на сайте АСВ.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.