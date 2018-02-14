В Финам Банке прошел обыск Федеральной службы безопасности (ФСБ) в связи с операциями одного из клиентов. Об этом сообщил RNS представитель группы компаний «Финам».

Речь идет о головном офисе группы «Финам», расположенном в Настасьинском переулке в Москве.



«Проверка ФСБ связана с бизнесом одного из клиентов Финам Банка. К банку претензий нет, проверка уже завершена, сейчас офис восстанавливает работоспособность», — сказал представитель группы.

«Клиент кредитовался в банке под внешнеэкономические проекты. Насколько я понимаю, он подозревается в неких манипуляциях с НДС. Он вел экспортно-импортные операции, в том числе связанные с закупкой воздушных судов, и подозревается в недоплате налога на добавленную стоимость», — пояснил RNS президент «Финама» Владислав Кочетков, уточнив, что финансовая группа сотрудничает со следствием.

