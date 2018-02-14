Фонд «Сколково» объявил о запуске программы поиска стартапов, которые помогут крупным компаниям в ускорении внедрения инновационных разработок в производство.

В рамках акселерационной программы «Сколково» помогает компании разработать требования к инновационным проектам с учетом того, какие технологии ей необходимы. Затем фонд осуществляет поиск инноваций, проводит экспертную оценку проектов и помогает стартап-командам взаимодействовать с потенциальными заказчиками технологии.

Также фонд участвует в процессе интеграции разработки в существующий бизнес, говорится в сообщении «Сколково» .

Для реализации программы будут представлены в помощь свыше 250 менторов, 25 проектных менеджеров и 20 директоров по акселерации, также для оценки проекта фонд готов привлечь около 700 внешних экспертов в различных отраслях.