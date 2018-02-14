Российские граждане купили турпутевок за границу в прошлом году почти на 2 трлн рублей, что эквивалентно 2% ВВП. Росту туристической отрасли способствовала стабилизация курса рубля к бивалютной корзине, считают эксперты: за прошлый год доллар подешевел на 3% до 58 рублей. Об этом пишут «Извес­тия» со ссылкой на данные Московской международной валютной ассоциации (ММВА).



Одним из факторов высокого спроса на турпоездки эксперты называют восстановление экономики. В 2017 году российский ВВП вырос на 1,5% после двух лет падения. Это отразилось и на настроениях граждан, реальные зарплаты которых выросли на 3% и увеличатся в этом году, согласно прогнозам Минфина, более чем на 4%. При этом реальные доходы снизились на 1,7%.

«Реальные доходы включают в себя пенсии, которые мало индексировались, а также поступления от собственности и вкладов. Но на принятие решений о расходах на турпоездки скорее влияет размер зарплаты. Экономика восстанавливается, и я полагаю, что наблюдаемая потребительская и кредитная активность — это только начало», — отметил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Также на рост туризма повлияло возобновление авиасообщения с Турцией, говорят эксперты.

Среди других индикаторов потребительского спроса туризм показал самый высокий темп роста, отметили в ММВА. Россияне заплатили за заграничные путешествия почти на 20% больше, чем годом ранее. А оборот розничной торговли в 2017 году увеличился лишь на 1,2% до 29,8 трлн рублей, свидетельствуют материалы Росстата.

«Отдых за границей остается для россиян показателем благополучия. Поэтому порой ради путешествий за рубеж граждане готовы экономить на текущих расходах», — пояснил глава совета директоров ММВА Кирилл Тремасов.



Представители отрасли предполагают, что в нынешнем году этот сегмент будет расти дальше. Ожидается открытие другого популярного направления заграничного отдыха — Египта.