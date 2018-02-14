Роскомнадзор в рамках перехода на риск-ориентированную модель контроля и надзора сокращает количество проверок.

Как сообщает ведомство , риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности направлена на дальнейшее сокращение административного давления на бизнес. Планирование проверок осуществляется в зависимости от того, к какой категории риска или классу опасности относится деятельность проверяемых лиц.

В сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор от плановых проверок практически отказался. Здесь контроль переведен в дистанционную форму в виде систематического наблюдения.