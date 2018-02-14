Изменения коснулись всех программ кредитования.
Росбанк в очередной раз изменил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Изменения коснулись всех программ кредитования.
Ставки по программе « Авто-классика» снижены с 11,71—15,27% до 10,61—15,08% годовых.
До 10,61—15,65% изменены ставки по программам: « Коммерческая ипотека» (ранее — 11,31%—13,07% годовых), « Инвестиционный» (прежде — 11,31—15,54% годовых) и « Рефинансирование» (до этого — 11,31—15,57% годовых).
Финансирование по кредиту « Оборотный» можно привлечь под ставки 10,61%—15,06% годовых, до этого денежные средства по этой программе предлагались под ставки 11,31—15,27% годовых. « Овердрафтом» можно воспользоваться по ставкам 11,78%—12,68% годовых (ранее — 12,03—12,93% годовых).
Окончательный размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от срока, суммы кредита и предоставляемого залога.
«Росбанк уже второй раз с начала года снижает ставки по кредитам бизнесу, что говорит о его заинтересованности в клиентах данного сектора экономики», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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