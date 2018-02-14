Росбанк с 14 февраля изменил ставки по вкладам. «150 лет надежности» (от 15 тыс. рублей, 500 долларов) в рублях (на три, шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) открывается под 6,4—7% (ранее — под 6,1—7,5%), в долларах (на шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) — под 0,65—1,7% годовых (вместо 0,2—0,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Управляемого» (от 50 тыс. рублей, 2 тыс. долларов на 12 и 18 месяцев) в рублях составит 4,4—4,9% (ранее — 4,2—5,2%), в долларах — 0,5% годовых (прежде — 0,2—0,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Пополняемый» (от 15 тыс. рублей, 500 долларов) в рублях (на три, шесть, девять, 12 и 18 месяцев) привлекается под 5—5,4% (ранее — под 5,3—5,6%), в долларах (на девять, 12 и 18 месяцев) — под 0,5—1,1% годовых (ранее — под 0,2—0,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«Банкоматный» (от 3 тыс. рублей на три месяца) оформляется под 5% годовых (вместо 5,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «150 лет надежности».