Республиканский фонд поддержки организует в Набережных Челнах прием кредиторов обанкротившихся Татфондбанка и ИнтехБанка. Заявителей ждут в здании Торгово-промышленной палаты по адресу ул. Шамиля Усманова, 122 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Как поясняет TatCenter , на выплаты могут претендовать юрлица, состоящие в третьей очереди реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, с суммой требования до 500 тыс. рублей. Также на выплаты могут рассчитывать инвалиды I или II группы, ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла, герои СССР, герои России, родители ребенка-инвалида или родители инвалида с детства I или II группы. Максимальная сумма поддержки для этих категорий граждан равна размеру вклада, но не более 500 тыс. рублей.

Вкладчики, чьи требования не удовлетворяют данным условиям, также могут подать заявление в Фонд и ожидать последующих этапов поддержки.