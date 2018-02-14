Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин» без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза RAEX.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков», — отметили в RAEX.