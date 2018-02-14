Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности Азиатско-Тихоокеанского Банка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruСС» с «негативным» прогнозом, следует из релиза RAEX.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствием в распоряжении агентства необходимой информации для применения действующей методологии», — отметили в RAEX.

Ранее Азиатско-Тихоокеанский Банк принял решение не продлевать сотрудничество с рейтинговым агентством RAEX.