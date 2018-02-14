Промсвязьбанк снизил ставки по депозитам для юридических лиц .

По «Классическому» (от 31 до 1 095 дней) они снижены на 0,2—0,85 процентного пункта в рублях, на 0,1—0,9 п. п. в долларах США и на 0,2—0,33 п. п. в евро. Теперь он открывается в рублях под 6—6,6% годовых, в долларах — под 0,05—2,06% годовых и в евро — под 0,05—0,55% годовых. Минимальная сумма — от 1 млн рублей, 10 тыс. долларов или евро. Пополнение и частичное снятие средств, а также досрочное расторжение не предусмотрены. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально, в конце срока.

По «Управляемому» (от 60 до 365 дней) ставки уменьшены на 0,38—0,74 п. п. в рублях, на 0,07—0,56 п. п. в долларах, на 0,03—0,2 п. п. в евро. Теперь доступны ставки в рублях под 4,24—4,59% годовых, в долларах — под 0,04—1,29% годовых, в евро — под 0,01—0,11% годовых. Минимальная сумма — от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов или евро. Предусмотрено пополнение, кроме последних 14 календарных дней срока размещения депозита. Максимальная сумма депозита не может превышать 300% от первоначальной суммы размещения. Возможно частичное изъятие суммы депозита, кроме 14 первых календарных дней срока размещения депозита. При этом сумма остатка должна составлять не менее 70% от первоначальной суммы депозита. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально, в конце срока. Предусмотрено досрочное расторжение.

По «Растущему» (от 31 до 1 095 дней) ставки снижены на 0,18—0,95 п. п. в рублях, на 0,09—0,81 п. п. — в долларах, на 0,04—0,27 п. п. — в евро. Действующие ставки в рублях — 5,39—5,94% годовых, в долларах — 0,04—1,85% годовых, в евро — 0,04—0,5% годовых. Пополнение предусмотрено, кроме последних 30 календарных дней размещения депозита. Частично изымать сумму нельзя. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально, в конце срока. Досрочное расторжение не предусмотрено.

По «Гибкому» (от 31 до 1 095 дней) ставки в рублях снижены на 0,19—0,81 п. п., в долларах — на 0,33—0,86 п. п., в евро — на 0,05—0,28 п. п. Теперь в рублях они составляют 5,7—6,27% годовых, в долларах — 0,04—1,95% годовых и в евро — 0,05—0,52% годовых. Пополнять нельзя. Частичное изъятие суммы депозита предусмотрено, кроме первых 30 календарных дней размещения депозита. Минимальный остаток не может быть менее 10% от суммы депозита. Досрочное расторжение не предусмотрено. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально, в конце срока.

Минимальная сумма последних двух депозитов — от 500 тыс. рублей от 7,5 тыс. долларов США или евро.