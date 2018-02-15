Промсвязьбанк подал иск к Банку России, говорится в материалах картотеки суда. Третьим лицом по делу выступает Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Иск был подан в среду, 14 февраля. Подробности судебного иска не уточняются.

Отметим, что это первый иск к ЦБ со стороны санируемого при участии ФКБС банка.

О санации Промсвязьбанка через ФКБС регулятор сообщил 15 декабря. Планируется, что на финансовое оздоровление кредитной организации уйдет до полугода.