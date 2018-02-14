Промсвязьбанк запустил обновленный мобильный банк «PSB Мой бизнес». В новой версии приложения реализована возможность подключения мобильного банка через интернет-банк PSB On-Line без посещения офиса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В последнем обновлении мобильного банка «PSB Мой бизнес» также стали доступны: перевыпуск сертификата без посещения офиса, отправка выписки по счету и платежного поручения с отметками банка на почту, двухфакторная авторизация, а также адаптация под iPhone X», — отмечается в сообщении.



Приложение «PSB Мой бизнес» разработано специально для клиентов МСБ, уточняют в банке. С его помощью предприниматели могут создавать рублевые платежные поручения по свободным реквизитам и шаблонам, работать с выпиской по счету, а также получать кредиты. Специально для руководителей организаций реализована аналитика по счету и по контрагентам.

Приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android и его легко подключить через интернет-банк.