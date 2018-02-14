В 2017 году компания «ПрограмБанк» заняла третье место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения по итогам продаж в 2016 году.

Рейтинг издается британским журналом «IBS Journal» — ведущим мировым СМИ в области банковских технологий.

ПрограмБанк участвует в рейтинге IBS Sales League Table с 2012 года, устойчиво занимая в нем лидирующие позиции.



«...Проекты по замене АБС все реже встречаются на рынке», — сказал Виталий Занин , Директор по работе с клиентами и маркетингу компании «ПрограмБанк».



«Банки предпочитают менять или внедрять отдельные решения, благо, технологии это позволяют. Но иногда банку, все же, приходится менять свой «фундамент» — АБС. Банк при выборе все больше внимания уделяет надежности и репутации вендора. Именно поэтому рейтинг «IBS Journal», созданный на основе выбора АБС, имеет для рынка такое значение. Мы гордимся тем, что уже много лет находимся в этом престижном списке...».

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».



Среди клиентов : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, СПАО «Ингосстрах», ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк