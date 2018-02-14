Японская криптовалютная биржа Coincheck, которая стала жертвой одной из крупнейших краж в истории индустрии, уже удовлетворила запросы пользователей на общую сумму 40,1 млрд иен ($372 млн), сделанные до 15:00, 11 февраля.

Также, Coincheck представила финансовому регулятору Японии (FSA) отчет с подробностями расследования взлома и кражи 526 млн токенов XEM, с информацией о создании надлежащих каналов коммуникации с клиентами, а также о новых мерах безопасности.

В Coincheck пообещали «продолжить совершенствовать систему безопасности, чтобы возобновить вывод криптовалютных активов пользователей и возместить их убытки как можно быстрее», сообщает ForkLog .