По данным СoinМarketСap , на 13.30 по мск курс биткоина повысился за сутки на 4,14% и составил $8,881 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $149,7 млрд.

Ethereum за 24 часа упал в цене на 3,88%. Его курс - $0,866 тыс. при капитализации $84,6 млрд.

Курс Ripple понизился на 2,3% за прошедшие сутки до $1,05. Капитализация криптовалюты составляет $40,9 млрд.

Четвертая по капитализации ($21,4 млрд) криптовалюта Bitcoin Cash подешевела на 4,1% за 24 часа. Ее курс сейчас составляет $1,263 тыс.

Общая рыночная капитализация всех криптовалют в настоящее время - $430 млрд.

По мнению Ивана Марчены, аналитика ГК FOREX CLUB, хорошим сигналом для рынка стала новость о том, что власти Южной Корее не будут запрещать криптовалюты. Премьер-министр этой страны отметил, что будет внимательно следить за развитием рынка и осторожно контролировать ситуацию, чтобы предотвратить потери инвесторов из-за мошенников или спекулянтов и сделать торговлю более прозрачной.

Еще одной позитивной для рынка новостью стало сообщение о том, что 7 британских криптовалютных компаний объединились для саморегулирования рынка, создав структуру CryptoUK .

​​​​​​​Кроме того, стало известно, что компания En+ Олега Дерипаски планирует привлекать инвестиции в строительство майнинговых ферм, которые будут расположены рядом с ее электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске.