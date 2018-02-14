ОТП Банк объявил о запуске мобильного приложения «ОТПбизнес» для юридических лиц и предпринимателей.

По словам начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса ОТП Банка Максима Световцева, современный сервис, предлагает новый уровень комфорта в управлении своими финансами и упрощает взаимодействие с банком. При разработке приложения особое внимание было уделено платежным сервисам: максимально упростили процесс создания платежа и управления шаблонами.

С помощью приложения возможно:

совершать любые платежи в рублях – в адрес контрагентов, в бюджет, между своими счетами и контролировать их пополнение;

формировать шаблоны платежей;

получать выписки и просматривать остатки по счетам в реальном времени;

информировать контрагента об исполнении платежа;

вести переписку с банком;

осуществлять проверку надежности партнеров и многие другие операции;

пользоваться налоговым календарем и возможностью устанавливать лимиты платежей;

просматривать аналитику и новости банка.

В ближайшее время станет доступен новый функционал – просмотр кредитов и депозитов.

С момента запуска приложения в сентябре 2017 года его установили более 1 300 клиентов.