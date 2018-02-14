ОТП Банк объявил о запуске мобильного приложения «ОТПбизнес» для юридических лиц и предпринимателей. 

По словам начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса ОТП Банка Максима Световцева, современный сервис, предлагает новый уровень комфорта в управлении своими финансами и упрощает взаимодействие с банком. При разработке приложения особое внимание было уделено платежным сервисам: максимально упростили процесс создания платежа и управления шаблонами. 

С помощью приложения возможно: 

  • совершать любые платежи в рублях – в адрес контрагентов, в бюджет, между своими счетами и контролировать их пополнение; 
  • формировать шаблоны платежей; 
  • получать выписки и просматривать остатки по счетам в реальном времени; 
  • информировать контрагента об исполнении платежа; 
  • вести переписку с банком; 
  • осуществлять проверку надежности партнеров и многие другие операции; 
  • пользоваться  налоговым календарем и возможностью устанавливать лимиты платежей; 
  • просматривать аналитику и новости банка. 

 

В ближайшее время станет доступен новый функционал – просмотр кредитов и депозитов.

С момента запуска приложения в сентябре 2017 года его установили более 1 300 клиентов.