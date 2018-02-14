Теперь мобильное приложение переходит в промышленную версию работы.
ОТП Банк объявил о запуске мобильного приложения «ОТПбизнес» для юридических лиц и предпринимателей.
По словам начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса ОТП Банка Максима Световцева, современный сервис, предлагает новый уровень комфорта в управлении своими финансами и упрощает взаимодействие с банком. При разработке приложения особое внимание было уделено платежным сервисам: максимально упростили процесс создания платежа и управления шаблонами.
С помощью приложения возможно:
- совершать любые платежи в рублях – в адрес контрагентов, в бюджет, между своими счетами и контролировать их пополнение;
- формировать шаблоны платежей;
- получать выписки и просматривать остатки по счетам в реальном времени;
- информировать контрагента об исполнении платежа;
- вести переписку с банком;
- осуществлять проверку надежности партнеров и многие другие операции;
- пользоваться налоговым календарем и возможностью устанавливать лимиты платежей;
- просматривать аналитику и новости банка.
В ближайшее время станет доступен новый функционал – просмотр кредитов и депозитов.
С момента запуска приложения в сентябре 2017 года его установили более 1 300 клиентов.
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