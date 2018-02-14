В 2017 году российские банки предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в рублях на 413,2 млрд рублей, что на 39,3% больше, чем в 2016-м. Это рекордные показатели на фоне значительного снижения процентных ставок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.



Пик ипотечного кредитования пришелся на декабрь 2017 года. Тогда было выдано ИЖК в рублях на сумму 59 млрд рублей, а прирост относительно декабря 2016 года составил 59,1%.

По итогам 2017 года количество ИЖК, выданных заемщикам Москвы, составило 62,5 тыс., средневзвешенный срок кредитования — 15 лет 10 месяцев. Количество ИЖК, выданных заемщикам Московской области в том же периоде, составило 56,6 тыс., средневзвешенный срок кредитования — 15 лет и девять месяцев.

На увеличение объема выданных ИЖК повлияло, в частности, улучшение условий по таким продуктам. Так, средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке продолжала снижаться в течение года и достигла в декабре 2017 года рекордно низкого значения — 10,7 % в Москве и 10,6% в Московской области, тогда как в декабре 2016-го — 12,4% и 12,2% соответственно.

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в 2017 году было выдано всего семь ипотечных жилищных кредитов.

В целом по стране объем выданных ИЖК увеличился на 37,2% и достиг 2 трлн рублей, превысив уровень предыдущих лет. Всего было предоставлено 1,1 млн ипотечных займов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.