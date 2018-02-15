Президент США Дональд Трамп обсудил с главой американского Минфина Стивеном Мнучиным новые санкции против России.



«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции. Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против РФ», — сказал Мнучин в рамках слушаний по бюджету в финансовом комитете сената, передает РИА Новости.

«Санкции против России будут», — отметил он, добавив, что пока невозможно сказать об их сроках точнее.