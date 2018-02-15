Минфин и Банк России предложили повысить для российских банков штрафы за сомнительные операции до 1% от размера собственных средств. Об этом говорится в проекте поправок в закон «О Центральном банке РФ». Таким образом, в случае принятия поправок минимальный штраф будет составлять 3 млн рублей, пишет «Коммерсант» .

Авторы поправок считают, что штрафы должны быть соизмеримы с выгодой, которую получают банки от проведения сомнительной операции. Сейчас штраф для банка составляет от 0,1% минимального размера уставного капитала до 1% оплаченного уставного капитала — то есть от 90 тыс. до 10 млн рублей.

По данным Банка России, в первом полугодии 2017 года объем операций по выводу денег за рубеж и обналичиванию превысил размер собранных штрафов более чем в 4 тыс. раз.

В декабре 2017-го Центробанк решил привязать размер штрафов для банков к величине их собственного капитала. В Банке России рассчитывают, что более высокие штрафы заменят отзыв лицензий у банков.