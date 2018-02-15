Минэкономразвития ставит перед собой задачу содействовать увеличению числа людей, занятых в сфере малого предпринимательства, до 26 млн человек. Об этом в среду заявил глава департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.



«19 миллионов человек работает в сфере малого и среднего бизнеса — это около четверти занятого населения, и нам нужно увеличить на 7 миллионов число (занятых) в малом бизнесе», — сказал Паршин в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в рамках Дня молодежи, передает ТАСС.

По его словам, малый бизнес сегодня дает пятую часть валового внутреннего продукта.

«Мы ставим для себя амбициозную задачу в ближайшей перспективе увеличить объем малого бизнеса в экономике до 40%, то же самое относится к занятости», — подчеркнул Паршин.