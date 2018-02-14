Возраст, с которого в России возможна самостоятельная предпринимательская деятельность, надо снизить с 16 до 14 лет. Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает ТАСС.



«Нам нужно предпринимательству учить со школьного возраста. Нужно возраст предпринимательства снижать. Сегодня у нас это 16 лет, а может быть, и с 14 лет разрешать», — сказал Кудрин.

Он отметил, что сегодня в России всего 4,3% предпринимателей от занятого населения, в то время как в странах БРИКС этот показатель в два раза больше, а в развитых странах — в 2,5 раза больше. «Тех, кто бы хотел открыть свой бизнес, около 2%, в развитых рынках это число доходит до 8—10%. Если у нас будет 2%, мы не развернем экономику к новым возможностям», — пояснил он.

Причины такой ситуации, по его словам, в недостатке бизнес-образования, бюрократических сложностях и больших финансовых и правовых рисках.