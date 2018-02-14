С февраля 2018 года клиенты Альфа-Банка могут пополнять в режиме онлайн свои кредитные и дебетовые счета, открытые в Альфа-Банке, во всех российских офисах Евросети. Внести наличные клиенты могут по упрощенной процедуре: клиенту не нужно заполнять регистрационную анкету, надо только назвать сумму платежа и 20-значный номер счета, предъявив паспорт.



«У Евросети обширная сеть магазинов, поэтому теперь клиентам банка стало еще удобнее оплатить кредиты и пополнить счета в Альфа-Банке просто по дороге домой. Это особенно актуально в тех регионах, где нет собственных банкоматов банка», — комментирует начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарешин.



«Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг. Сегодня Евросеть является многофункциональной кассой. Возможность пополнения счетов Альфа-Банка в наших магазинах – это просто и быстро, а удобное расположение магазинов сэкономит клиентам массу времени», – подчеркивает Мария Шалина, директор управления телекоммуникационных услуг и финансовых сервисов Евросети.



«Многолетний успешный опыт сотрудничества с компанией Евросеть подтвердил необходимость развития сервиса, связанного с приемом платежей на счета розничных клиентов Альфа-Банка в магазинах Евросеть. Уверен, что проведенная со стороны Альфа-Банка работа положительно скажется на развитии деловых отношений между Альфа-Банком и Евросетью», – говорит Евгений Марков, вице-президент отдела продаж продуктов расчетного бизнеса дирекции транзакционного бизнеса Альфа-Банка.

В ближайших совместных планах между Альфа-Банком и компанией Евросеть – внедрение в точках продаж компании Евросеть сервиса по приему и зачислению наличных денежных средств на счета корпоративных клиентов Альфа-Банка.