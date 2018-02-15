Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об итогах анализа исламскими учеными криптовалюты.

Он подчеркнул, что некоторые деятели говорят, что 80% денежных расчетов в мире — это электронные деньги, а также что криптовалюта не обеспечена золотом. «Им стоит напомнить, что почти 50 лет деньги также не подкреплены золотом. С точки зрения шариата, согласно мазхабам Ханафи и Малики, при наличии согласия деньгами считается все, что по договоренности сторон используется для взаиморасчетов. То есть можно говорить, что это разрешено шариатом», — написал он в своем Telegram-канале.



«Большая группа исламских ученых во главе с муфтием Чечни шейхом Салахом-Хаджи Межиевым изучила и обсудила вопросы, связанные с криптовалютой. При этом они приняли к сведению, что муфтияты Египта и Палестины ранее признали криптовалюту не соответствующей нормам ислама. Данное решение вынесено с учетом неблагоприятной политической, экономической и финансовой обстановки в этих странах. Есть и другие пункты, повлиявшие на принятие ими решения: криптовалюта не регулируются, не признана государством, не обеспечена золотом или другой ценностью, а также в ней присутствуют неопределенность и элемент азарта», — рассказал глава Чечни.



По словам Кадырова, вывод о ее запретности сделан именно для своих стран, а не для всех мусульман. «Выпущенная в Египте и Палестине фетва ни к чему не обязывает мусульман других стран. Никакую фетву, запрещающую криптовалюту в других странах, никто не выносил. Если кто-то считает, что для граждан России обязательны фетвы Египта и Палестины по криптовалюте, он глубоко заблуждается. Мы не граждане Египта, чтобы заявлять о запретности биткоина, основываясь на каирской фетве, считают участники дискуссии», — отметил Кадыров.