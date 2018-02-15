Сотрудники исследовательского центра SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, «Поиск внеземного разума») при Калифорнийском университете в Беркли пожаловались на «криптовалютную манию», которая привела к сложностям в работе.

Ученые хотели закупить оборудование для обсерваторий, но обнаружили, что из-за майнинга оно либо пропало с полок магазинов, либо сильно выросло в цене, пишет TJournal .

Ведущий ученый проекта по поиску внеземных цивилизаций Дэн Вертимер объяснил, что команде нужны были графические чипы (GPU) для обработки данных с телескопов (для некоторых нужны около 100 GPU). Сотрудники хотели установить их в центрах в США и Австралии, но поняли, что большинство мощных видеокарт раскупили майнеры.

«Это ограничивает наш поиск инопланетян, ограничивает наши попытки ответить на вопрос, одни ли мы во Вселенной. Это новая проблема: мы столкнулись с ней при последних заказах оборудования. У нас есть деньги, мы связались с поставщиками, но они сказали: «У нас ничего нет», — отметил Вертимер.



