Математики Высшей школы экономики показали возможность предсказания валютных рисков с использованием японской модели предупреждения сейсмической активности. Материалы исследования опубликованы в статье 'Hawkes processes for forecasting currency crashes: Evidence from Russia'.

Как поясняют авторы, в Японии для прогнозирования землетрясений в 1988 году был разработан метод эпидемической толчковой последовательности (ETAS, Epidemic-type Aftershock Sequence), основанный на процессах Хокса и позволяющий просчитать вероятность дальнейшей сейсмической активности на основе случившихся первых толчков.

«В основе этого подхода лежит принцип самовозбуждающихся процессов, которые имеют некую аналогию с причинно-следственными связями резких изменений на финансовом рынке», — отмечают исследователи.

У любых скачков, будь то на валютном рынке или на бирже ценных бумаг, всегда есть внешние (экзогенные) или внутренние (эндогенные) причины. Как правило, внешние причины малопредсказуемы, но могут оказать сильное влияние на биржу. Так случилось, например, в первый торговый день после терактов 11 сентября 2001 года, когда индекс Доу — Джонса потерял 7,1%.

Примером нестабильности, порожденной внутренними причинами, может быть образование так называемых «пузырей» из-за стадного поведения инвесторов. «Это когда трейдеры, в основном мелкой и средней руки, которые не обладают достаточной инсайдерской информацией, чтобы спрогнозировать дальнейшие изменения, начинают массово следовать за теми, кого они считают своими финансовыми гуру, и этим создают на рынке безосновательный ажиотаж. В какой-то момент этот «пузырь» надувается до критических размеров, и все участники понимают, что цены нереалистичные. Пример — «пузырь доткомов» в США в 2000 году», — поясняет младший научный сотрудник международной научно-учебной лаборатории анализа и выбора решений ВШЭ Людмила Егорова.

В 2017 году Егорова совместно со студентом магистратуры факультета экономических наук НИУ «ВШЭ» Игорем Климюком в исследовательской работе применили метод Хокса к данным фондового индекса S&P 500 и динамике валютной пары «российский рубль — американский доллар» и показали, что японский подход способен прогнозировать финансовые риски наравне с эконометрическими моделями, традиционно используемыми аналитиками для этих целей.

В своем эксперименте исследователи использовали данные Московской биржи о соотношении рубля и доллара за период с 26 января 1999 года по 10 апреля 2017 года. Говоря о результатах опыта, Егорова отметила, что точность прогноза при использовании процессов Хокса составляет около 40%. Из 277 наблюдаемых событий предсказать удалось лишь 112. «Дело в том, что процесс Хокса предсказывает последующие события, но не может предвидеть первое, — отметила доцент, объясняя причины погрешности в их исследовании. — Кроме того, оказалось, что валютный рынок довольно быстро реагирует на внешние события, подстраиваясь к новой цене, поэтому не было таких больших последовательных толчков, как при землетрясении. Потрясения довольно быстро заканчивались, и рынок «успокаивался».

В целом, по словам исследователя, точность предсказания в модели ETAS не уступает точности других распространенных эконометрических моделей прогнозирования финансовых рисков, что показали результаты сравнения прогнозов разных моделей на данных S&P 500.

