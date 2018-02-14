По данным совметного исследования Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и «БизнесДром» «Просрочка в сегменте МСП: стабилизация или новый виток роста?», в 2018 году, при условии дальнейшей стабилизации экономической ситуации и росте потребительского спроса, кредитный портфель МСП может вырасти на 10%, просрочка останется на уровне 14-15%. При негативном сценарии, просрочка по МСП будет дальше расти – до 20-25%.

Согласно исследованию, в 2017 году ситуация с плохими долгами стабилизировалась, но к концу года их доля в портфеле МСП вновь начала расти – на начало ноября этот показатель составил 15,2% в целом по России и 19,8% - по Москве. Это остается основным негативным фактором, для дальнейшего развития кредитования МСП. Пока доля кредитов МСП в структуре общей задолженности остается низкой – 10% в среднем по России и 8% в Москве.

На текущий момент просрочка в малом бизнесе по стране находится в районе 15%. Высокие риски кредитования МСП связаны с тем, что предприниматели быстрее реагируют на текущие экономические изменения или с тем, что банки так и не научились оценивать риски в данном сегменте, говорится в исследовании.

При этом банки из ТOP-30 имеют просрочку по портфелю МСП ниже рынка. Причем сейчас просрочка в Москве практически не отличается от средней просрочки в этих же банках по всей России.

На снижение просрочки могут оказать влияние несколько факторов: общая стабилизация экономической ситуации, рост потребительского спроса, рост финансовой дисциплины среди предпринимателей и новые модели оценки кредитоспособности.