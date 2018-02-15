Госдума РФ в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект с поправками в статью 5 федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в части изменения порядка погашения задолженности при недостаточности платежа для полного исполнения обязательств по кредитному договору. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается предоставить возможность заемщику в первоочередном порядке погашать проценты за пользование денежными средствами и основную сумму долга, а только затем — уплатить неустойку (штраф, пеню) и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском кредите (займе) или соответствующим договором.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский отметил «социальную значимость и несомненную актуальность совершенствования правового механизма защиты интересов заемщиков», но при этом назвал положения, требующие дополнительной проработки при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Так, по его словам, предлагаемый законопроектом механизм погашения задолженности не разделяет платежи заемщика на платежи по просроченной задолженности и платежи за текущий период, а также не определяет очередность осуществления таких платежей. Это, по мнению комитета, может привести к различному толкованию правоприменителями одних и тех же норм. Более того, установление такого механизма погашения задолженности может негативно сказаться на положении заемщиков, поскольку уменьшение суммы основного долга будет возможно только после полного погашения всех обязательств по процентам (как просроченным, так и текущим).



Согласно материалам Госдумы, в число законопроектов, которые были в среду рассмотрены по сокращенной процедуре (без обсуждения) и отклонены, вошли проект изменений в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности» в части регламентации предоставления кредитными организациями информации о стоимости своих услуг, а также проект поправок в статью 11 федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в части обеспечения права заемщика на возврат части страховой премии при досрочном расторжении договора потребительского кредитования.