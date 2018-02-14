Госдума может уже на следующей неделе рассмотреть законопроект о передаче Промсвязьбанка Росимуществу, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Я очень надеюсь, что на следующей неделе он (законопроект) пойдет уже на рассмотрение Государственной думы», — сказал он.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, в январе был назначен опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Руководителем кредитной организации, входящей в десятку крупнейших банков страны, планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

ЦБ РФ планирует докапитализировать Промсвязьбанк, крупнейшими совладельцами которого до санации были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, и передать его государству в I квартале 2018 года. В декабре регулятор оценивал потребность банка в дополнительных денежных вливаниях на сумму до 200 млрд рублей.