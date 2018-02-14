Группа En+ Олега Дерипаски намерена заработать на майнерах криптовалют и продать им электроэнергию на сумму в 1 млрд руб.

По словам Максима Соколова, сейчас En+ ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм. Фонды ищут потенциальных инвесторов, в том числе из Китая и США. «Этот шаг позволит En+ диверсифицировать портфель клиентов», — заявил гендиректор.

En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, уточнил Соков.

Как сообщают «Ведомости» , всего группа располагает пятью площадками для майнеров: Иркутская ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 665 МВт, ГЭС в Братске, мощность которой составляет 4500 МВт, Усть-Илимская ГЭС (3840 МВт) и ТЭЦ (525 МВт).

Напомним, En+ в ноябре 2017 года провела IPO на Лондонской бирже, в ходе которого группа привлекла $1 млрд, еще $500 млн получили структуры Дерипаски. В ходе IPO китайская CEFC приобрела у En+ пакет в группе на $500 млн (6,25% группы). В декабре 2017 года в совет директоров En+ вошел представитель компании AnAn International Гуан Мин, связанной с CEFC.