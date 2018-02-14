Рынок криптовалюты находится пока в начале своего пути, но у этой зарождающейся технологии есть реальное будущее. С такой оценкой выступили международные эксперты, принимающие участие в работе проходящего в Дубае VI Всемирного правительственного саммита (World Government Summit).



Как отметил основатель и глава компании Kraken Bitcoin Exchange Джесс Пауэлл, «положительные результаты и работа средств массовой информации стали факторами, повлиявшими на рост использования криптовалюты в течение минувшего года». «Мы наблюдаем резкий подъем цены криптовалюты, что повлекло за собой повышенный интерес со стороны СМИ. Кроме того, мы видим, как частные и корпоративные инвесторы начали входить в эту сферу», — добавил он.

Руководитель компании Blockchain Technologies Corporation Ник Спанос со своей стороны подчеркнул, что «когда растет цена криптовалюты, многие люди начинают ею интересоваться и пытаются понять, что она собой представляет». «То, что делает криптовалюта для установления пирингового доверия, совершенно невиданно — такого раньше не было, — продолжал он. — Люди без ума от этой новой технологии и начали вкладывать в нее деньги».

Спанос отверг критику в отношении криптовалюты со стороны ряда инвесторов. «Криптовалюта — это валюта денежной независимости людей, и это больше, чем просто финансовая единица», — подчеркнул он.

«Ценовые манипуляции — вещь не новая. Мы видели такое на основных рынках. Сейчас мы находимся на зарождающейся стадии индустрии криптовалюты, а потому такого рода ценовые манипуляции неизбежны», — заявил на саммите еще один авторитетный эксперт, президент компании NEM.io Киан Лон Вонг.

«Мы очень заинтересованы в развитии этой технологии, но мы пока находимся на ранней стадии. Технология блокчейна оправдала себя, и она остается. В будущем мы увидим нечто гораздо большее, чем сегодня», — подытожил специалист.

Саммит посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. В мероприятии принимают участие более 4 тыс. делегатов из 140 стран.

