Экономический интерес всегда дорогу себе пробьет, считает Дмитрий Козак.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что иностранные инвесторы продолжают интересоваться Россией. Об этом свидетельствует число ведущих иностранных компаний, которые приехали или приедут на инвестиционный форум в Сочи.
«Интерес к России огромен. Не только и не столько как к рынку сбыта (он не самый большой в мире), но и к инвестиционным возможностям в нашей стране, к региональным инвестиционным проектам», — сказал Козак в интервью ТАСС.
По его словам, «это еще один сигнал тем политикам, кто уповает на различного рода санкции, абсолютизирует возможности административных ограничений в экономической жизни».
«Экономический интерес всегда дорогу себе пробьет. Игнорирование этого известного постулата всегда приводит к неадекватному реагированию на экономические вызовы и способно породить хаос», — подытожил Козак.
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